Медведев вышел в 3-й круг в Индиан-Уэллс
Даниил Медведев выиграл первый матч на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
Во втором круге он победил Бу Янчаокете – 6:2, 6:2.
Медведев восьмой раз играет в Индиан-Уэллс и седьмой раз вышел в третий круг. Последние два сезона он доходил до финала этого турнира.
Дальше россиянин сыграет с Алексом Микельсеном.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости