Медведев вышел в 3-й круг в Индиан-Уэллс

Даниил Медведев выиграл первый матч на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Во втором круге он победил Бу Янчаокете – 6:2, 6:2.

Медведев восьмой раз играет в Индиан-Уэллс и седьмой раз вышел в третий круг. Последние два сезона он доходил до финала этого турнира.

Дальше россиянин сыграет с Алексом Микельсеном.