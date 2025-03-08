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Медведев вышел в 3-й круг в Индиан-Уэллс

Даниил Медведев выиграл первый матч на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Во втором круге он победил Бу Янчаокете – 6:2, 6:2.

Медведев восьмой раз играет в Индиан-Уэллс и седьмой раз вышел в третий круг. Последние два сезона он доходил до финала этого турнира.

Дальше россиянин сыграет с Алексом Микельсеном.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoБу Юнчаокете
logoАлекс Микельсен
logoДаниил Медведев
logoBNP Paribas Open
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