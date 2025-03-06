Сафиуллин после победы над Опелкой в Индиан-Уэллс: «Потихоньку набираю обороты»
Россиянин обыграл Рейлли Опелку со счетом 7:5, 6:4.
– Поздравляю с победой! Для первого круга, конечно, соперник вау. Что было в первой партии? Сложно начинал, но дожал.
– Да, соперник в первом круге [был] непростой, еще и местный. Его подача это, конечно, что-то невероятное. Тяжело найти позицию для приема. В первом сете провалилась где-то концентрация на 2:3 и сразу игра поменялась. Но хорошо, что получилось поменять на 3:5 и взять брейк обратно, и на 6:5 тоже.
– Как готовится к такому оппоненту, как Рейлли Опелка, с такой подачей? Есть какие-то упражнения, хитрости, тонкости?
– На самом деле нет, потому что если есть тренер или спарринг партнер примерно его роста и может также подавать – только так. Да и то, здесь центральный корт другой по сравнению с другими, тут мячик выше скачет, пришлось адаптироваться.
– Что ты в итоге поменял после первой партии?
– Не после, во время – в начале старался принимать сзади, потому что не успевал и не мог найти правильное место приема, потому что мячи все время высоко скакали. В итоге потом подошел поближе и он где-то больше стал ошибаться на первой подаче и со второй я уже мог в розыгрыши его втянуть и там быть сильнее.
– Насколько важна для тебя эта победа эмоционально? Она поможет тебе больше поверить в себя?
– Безусловно, каждая победа помогает, в особенности, когда у меня была серия из пяти, по-моему, проигрышей подряд. В этом году было четыре подряд. И вот из квала в Дубае получилось набрать какую-то форму – в первом матче был тройной матчбол, но не сложилось. Сейчас потихоньку набираю обороты, – поделился Сафиуллин в интервью «Больше!».
Теперь россиянин сыграет с Лоренцо Музетти.
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