Бублик проиграл четвертый матч подряд
Александр Бублик вылетел в первом круге в Индиан-Уэллс.
Он проиграл 349-й ракетке мира Есуки Ватануки – 3:6, 6:3, 3:6.
Для Бублика это четвертое поражение подряд и восьмое в десяти матчах этого сезона. Обе победы он одержал над соперниками, не входящими в топ-100.
В рейтинге Бублик опустится минимум на 86-ю строчку рейтинга.
Опубликовал: Павел Ниткин
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