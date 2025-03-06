Бублик проиграл четвертый матч подряд

Александр Бублик вылетел в первом круге в Индиан-Уэллс.

Он проиграл 349-й ракетке мира Есуки Ватануки – 3:6, 6:3, 3:6.

Для Бублика это четвертое поражение подряд и восьмое в десяти матчах этого сезона. Обе победы он одержал над соперниками, не входящими в топ-100.

В рейтинге Бублик опустится минимум на 86-ю строчку рейтинга.