Кириос о том, что Синнера исключили из номинантов на Laureus: «Спортивный дух ведь значит, что нужно играть по правилам»

Ник Кириос прокомментировал то, что Янника Синнера отстранили от премии Laureus.

«Ну, конечно – спортивный дух ведь значит, что нужно играть по правилам», – написал Кириос.

Синнера убрали из претендентов на премию после того, как он получил 3-месячную дисквалификацию за допинговое нарушение. Итальянец заключил сделку с WADA.