Синнера исключат из числа номинантов на премию Laureus из-за допингового отстранения

Академия Laureus объявила, что не номинирует Янника Синнера на ежегодную премию.

«После обсуждения было принято решение о том, что Янник Синнер должен быть исключен из числа номинантов на звание «Спортсмен года» в этом году. Мы следили за этим делом и за решениями соответствующих международных организаций и, несмотря на имеющиеся смягчающие обстоятельства, считаем, что ввиду отстранения на три месяца номинировать его недопустимо. Янник и его команда уже проинформированы», – сказано в заявлении.

Отметим, что списки номинантов еще не оглашены: их опубликуют только 3 марта.