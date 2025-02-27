Синнера исключат из числа номинантов на премию Laureus из-за допингового отстранения
Академия Laureus объявила, что не номинирует Янника Синнера на ежегодную премию.
«После обсуждения было принято решение о том, что Янник Синнер должен быть исключен из числа номинантов на звание «Спортсмен года» в этом году. Мы следили за этим делом и за решениями соответствующих международных организаций и, несмотря на имеющиеся смягчающие обстоятельства, считаем, что ввиду отстранения на три месяца номинировать его недопустимо. Янник и его команда уже проинформированы», – сказано в заявлении.
Отметим, что списки номинантов еще не оглашены: их опубликуют только 3 марта.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Laureus
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