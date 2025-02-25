Синнер сфотографировался с Винтур на Неделе моды в Милане
Янник Синнер сфотографировался с Анной Винтур на показе Gucci.
Он прошел в рамках Недели моды в Милане.
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо систему, а не его
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @HqSinner
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