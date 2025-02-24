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Рейтинг ATP. Рублев стал №9, Дрэйпер – №12, Берреттини вернулся в топ-30

Андрей Рублев стал девятой ракеткой мира после победы на турнире в Дохе.

Финалист Джек Дрэйпер обновил личный рекорд, став 12-м.

Маттео Берреттини вернулся в топ-30, Александр Шевченко – в топ-100.

Четвертьфиналист Дохи Чунь Синь Тсен поднялся на 26 строчек, финалист «Челленджера» в По Рафаэль Коллиньон – на 24.

PIF ATP Rankings

Положение на 24 февраля 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11330
2 (2) Александр Зверев (Германия) 8135
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7510
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 4900
5 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 4325
6 (6) Даниил Медведев (Россия) 4030
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 3900
8 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3785
9 (10) Андрей Рублев (Россия) 3670
10 (9) Томми Пол (США) 3280
12 (16) Джек Дрэйпер (Великобритания) 3000
24 (21) Карен Хачанов (Россия) 1960
30 (35) Маттео Берреттини (Италия) 1530
41 (60) Александр Мюллер (Франция) 1270
64 (46) Мариано Навоне (Аргентина) 890
67 (86) Франсиско Комесанья (Аргентина) 848
69 (91) Камило Уго Карабелли (Аргентина) 847
74 (59)  Кэмерон Норри (Великобритания) 784
72 (71) Роман Сафиуллин (Россия) 823
78 (68) Жоао Фонсека (Бразилия) 750
86 (75) Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) 682
87 (107) Жайме Фариа (Португалия) 674
95 (103) Александр Шевченко (Казахстан) 618
98 (122) Рафаэль Коллиньон (Бельгия) 608
99 (125) Чунь Синь Тсен (Тайвань) 605
100 (83) Душан Лайович (Сербия) 592
107 (102) Павел Котов (Россия) 560
Опубликовала: Любовь Энина
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