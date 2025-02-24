Рейтинг ATP. Рублев стал №9, Дрэйпер – №12, Берреттини вернулся в топ-30
Андрей Рублев стал девятой ракеткой мира после победы на турнире в Дохе.
Финалист Джек Дрэйпер обновил личный рекорд, став 12-м.
Маттео Берреттини вернулся в топ-30, Александр Шевченко – в топ-100.
Четвертьфиналист Дохи Чунь Синь Тсен поднялся на 26 строчек, финалист «Челленджера» в По Рафаэль Коллиньон – на 24.
Положение на 24 февраля 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11330
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|8135
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7510
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|4900
|5 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4325
|6 (6)
|Даниил Медведев (Россия)
|4030
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|3900
|8 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3785
|9 (10)
|Андрей Рублев (Россия)
|3670
|10 (9)
|Томми Пол (США)
|3280
|12 (16)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|3000
|24 (21)
|Карен Хачанов (Россия)
|1960
|30 (35)
|Маттео Берреттини (Италия)
|1530
|41 (60)
|Александр Мюллер (Франция)
|1270
|64 (46)
|Мариано Навоне (Аргентина)
|890
|67 (86)
|Франсиско Комесанья (Аргентина)
|848
|69 (91)
|Камило Уго Карабелли (Аргентина)
|847
|74 (59)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|784
|72 (71)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|823
|78 (68)
|Жоао Фонсека (Бразилия)
|750
|86 (75)
|Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)
|682
|87 (107)
|Жайме Фариа (Португалия)
|674
|95 (103)
|Александр Шевченко (Казахстан)
|618
|98 (122)
|Рафаэль Коллиньон (Бельгия)
|608
|99 (125)
|Чунь Синь Тсен (Тайвань)
|605
|100 (83)
|Душан Лайович (Сербия)
|592
|107 (102)
|Павел Котов (Россия)
|560
Опубликовала: Любовь Энина
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