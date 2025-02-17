В матче Анисимовой и Кесслер не сработала система электронного судейства – она пропустила большой аут
В матче Анисимовой и Кесслер в Дубае в одном из розыгрышей ошибся Hawk-Eye Live.
Автоматическая система определения аутов не сработала после удара Кесслер при счете 6:2, 5:2 и ровно. На экране было видно, что мяч в корте, но судья на вышке заявила, что он ушел в аут.
Кесслер начала спорить с судьей, но та заявила, что на экран вывели ошибочную графику.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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