Сафиуллин попал в основную сетку в Дохе после дисквалификации Синнера

Роман Сафиуллин попал в основную сетку турнира ATP 500 в Дохе.

Это произошло после того, как Янник Синнер автоматически снялся с турнира из-за дисквалификации. Первая ракетка мира заключил соглашение со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В рамках этого соглашения итальянец получил трехмесячную дисквалификацию за допинг – она началась 9 февраля и закончится 4 мая.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог