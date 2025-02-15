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Сафиуллин попал в основную сетку в Дохе после дисквалификации Синнера

Роман Сафиуллин попал в основную сетку турнира ATP 500 в Дохе.

Это произошло после того, как Янник Синнер автоматически снялся с турнира из-за дисквалификации. Первая ракетка мира заключил соглашение со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В рамках этого соглашения итальянец получил трехмесячную дисквалификацию за допинг – она началась 9 февраля и закончится 4 мая.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
logoATP
logoРоман Сафиуллин
logoЯнник Синнер
logoQatar ExxonMobil Open
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