Франсиско Серундоло о домашнем матче против брата: «Независимо от исхода, мы все победим!
Франсиско Серундоло поделился настроем на матч против младшего брата.
Аргентинцы встретятся во втором круге турнира в Буэнос-Айресе. 26-летний Франсиско – 28-я ракетка мира и пятый сеяный, 23-летний Хуан Мануэль – 139-я ракетка мира и прошел квалификацию.
«Не знаю, сколько семей могут похвастаться тем, что два брата сыграют в 1/8 финала на домашнем турнире ATP. Завтра, независимо от исхода, мы все победим! Горжусь тем, что сыграю во время вечерней сессии с Хуаном Мануэлем! Давайте кайфанем🔥🙌», – написал Франсиско.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @FranCerundolo
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