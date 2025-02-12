Франсиско Серундоло о домашнем матче против брата: «Независимо от исхода, мы все победим!

Франсиско Серундоло поделился настроем на матч против младшего брата.

Аргентинцы встретятся во втором круге турнира в Буэнос-Айресе. 26-летний Франсиско – 28-я ракетка мира и пятый сеяный, 23-летний Хуан Мануэль – 139-я ракетка мира и прошел квалификацию.

«Не знаю, сколько семей могут похвастаться тем, что два брата сыграют в 1/8 финала на домашнем турнире ATP . Завтра, независимо от исхода, мы все победим! Горжусь тем, что сыграю во время вечерней сессии с Хуаном Мануэлем! Давайте кайфанем🔥🙌», – написал Франсиско.