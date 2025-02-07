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Даллас (ATP). 1/4 финала. Арнальди играет с Муньяром, Рууд встретится с Нишиокой, Опелка – с Полом

Каспер Рууд сыграет с Йошихито Нишиокой в четвертьфинале в Далласе.

Сетка турнира здесь.

Dallas Open

Даллас, США

3 – 9 февраля 2025

ATP 500

Призовой фонд – 2 760 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Опубликовала: Любовь Энина
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