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Сингапур (WTA). Мертенс вышла в финал, Калинская снялась

Анна Калинская не доиграла полуфинал турнира в Сингапуре против Энн Ли.

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Singapore Tennis Open

Сингапур, Сингапур

27 января – 2 февраля 2025

WTA 250

Призовой фонд – $275 094

Открытые корты, хард

Полуфинал

Опубликовано: Алёна Майорова
Singapore Tennis Open
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