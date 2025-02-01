Сингапур (WTA). Мертенс вышла в финал, Калинская снялась

Анна Калинская не доиграла полуфинал турнира в Сингапуре против Энн Ли.

Сетка здесь . Singapore Tennis Open Сингапур, Сингапур 27 января – 2 февраля 2025 WTA 250 Призовой фонд – $275 094 Открытые корты, хард Полуфинал