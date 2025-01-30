Рублев о победе над Юбенксом: «Понимал, что должен быть предельно сосредоточен. У меня это хорошо получилось»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Кристофером Юбенксом в Монпелье.

Рублев выиграл 6:4, 6:3 и прервал серию из пяти поражений, начавшуюся в прошлом сезоне.

«Крис – очень сложный соперник, особенно в зале, он хорошо подает, любит выходить к сетке, мощно забивать, и очень трудно играть против него в таких условиях.

Я сразу понимал, что должен быть предельно сосредоточен при первых ударах, на приеме и после подачи, потому что он иногда забивает невероятные виннерсы с приема. У меня это хорошо получилось. Рад, что удалось победить».