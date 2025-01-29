Рублев прервал серию поражений из 5 матчей

Десятая ракетка мира Андрей Рублев выиграл первый матч после пяти поражений.

Во втором круге в Монпелье россиянин победил 111-ю ракетку мира Кристофера Юбэнкса – 6:4, 6:3. Последний раз до этого Рублев побеждал во втором круге в Марселе в ноябре прошлого года.

В четвертьфинале россиянин сыграет с Артуром Риндеркнешем или Николозом Басилашвили.