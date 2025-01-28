Юбенкс в матче с Качмазовым выиграл первый матч с августа на уровне ATP
Кристофер Юбенкс обыграл квалифаера Алибека Качмазова в первом круге в Монпелье.
Американец победил со счетом 7:5, 6:4.
Юбенкс, занимающий 111-ю строчку рейтинга, выиграл первый матч с августа на уровне ATP.
Дальше он поборется с Андреем Рублевым (1, WC).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisChannel
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