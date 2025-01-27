Томова в Линце выиграла сет, в котором уступала 15:30, 0:5

Виктория Томова обыграла Джессику Бусас-Манейро в первом круге в Линце.

Болгарка победила со счетом 7:6(7), 6:4.

В первом сете Томова уступала 15:30, 0:5, но после этого выиграла шесть геймов подряд. При 6:5 она упустила двойной сетбол на подаче, но вырвала победу на тай-брейке.

Теперь 64-я ракетка мира поборется с Марией Саккари.