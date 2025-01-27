Синнер на следующей неделе не будет защищать титул в Роттердаме

Янник Синнер снялся с турнира в Роттердаме, который начнется 3 февраля.

«Моему телу нужно время, чтобы отдохнуть после долгого выступления в Австралии », – объяснил чемпион-2024. Теперь первым сеяным станет Карлос Алькарас .