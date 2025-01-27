Синнер на следующей неделе не будет защищать титул в Роттердаме
Янник Синнер снялся с турнира в Роттердаме, который начнется 3 февраля.
«Моему телу нужно время, чтобы отдохнуть после долгого выступления в Австралии», – объяснил чемпион-2024.
Теперь первым сеяным станет Карлос Алькарас.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: abnamro-open.nl
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