Сингапур (WTA). Тимофеева, Калинская, Мертенс вышли во 2-й круг, Полина Кудерметова, Эрика Андреева, Радукану, Сэвилл, Томлянович выбыли
Анна Калинская обыграла Кэролайн Доулхайд в первом круге в Сингапуре.
Полина Кудерметова уступила Кимберли Биррелл.
Сетка здесь.
Singapore Tennis Open
Сингапур, Сингапур
27 января – 2 февраля 2025
WTA 250
Призовой фонд – $275 094
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем