Швейцарец Бернет и японка Сонобэ стали чемпионами юниорского Australian Open
Определились все чемпионы юниорского Australian Open.
Победителем среди юношей стал 17-летний швейцарец Генри Бернет (8), среди девушек – 17-летняя японка Вакана Сонобэ (4).
Парный турнир среди юношей выиграли 17-летний американец Максвелл Экстед и 18-летний чех Ян Кумстат (2), победившие в финале 17-летних россиянина Егора Плешивцева и серба Огнена Милича.
Парный турнир среди девушек выиграли 15-летние сестры-близнецы из США Анника и Кристина Пеничковы (6). Кристина также дошла до финала в одиночке.
Опубликовала: Любовь Энина
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