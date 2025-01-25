Швейцарец Бернет и японка Сонобэ стали чемпионами юниорского Australian Open

Определились все чемпионы юниорского Australian Open.

Победителем среди юношей стал 17-летний швейцарец Генри Бернет (8), среди девушек – 17-летняя японка Вакана Сонобэ (4).

Парный турнир среди юношей выиграли 17-летний американец Максвелл Экстед и 18-летний чех Ян Кумстат (2), победившие в финале 17-летних россиянина Егора Плешивцева и серба Огнена Милича.

Парный турнир среди девушек выиграли 15-летние сестры-близнецы из США Анника и Кристина Пеничковы (6). Кристина также дошла до финала в одиночке.