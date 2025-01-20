Australian Open. Расписание 21 января. В 11:00 мск сыграют Павлюченкова и Соболенко, после них – Алькарас и Джокович

Australian Open опубликовал расписание первых четвертьфиналов, которые пройдут 21 января. Все матчи состоятся на Арене Рода Лэйвера.

В 03:30 по Москве сыграют Коко Гауфф и Паула Бадоса .

Не раньше 06:00 Александр Зверев встретится с Томми Полом .

В 11:00 вечернюю сессию откроют Анастасия Павлюченкова и Арина Соболенко .

А после них на корт выйдут Новак Джокович и Карлос Алькарас .

Полностью расписание игрового дня появится здесь .