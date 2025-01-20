Australian Open. Расписание 21 января. В 11:00 мск сыграют Павлюченкова и Соболенко, после них – Алькарас и Джокович
Australian Open опубликовал расписание первых четвертьфиналов, которые пройдут 21 января. Все матчи состоятся на Арене Рода Лэйвера.
В 03:30 по Москве сыграют Коко Гауфф и Паула Бадоса.
Не раньше 06:00 Александр Зверев встретится с Томми Полом.
В 11:00 вечернюю сессию откроют Анастасия Павлюченкова и Арина Соболенко.
А после них на корт выйдут Новак Джокович и Карлос Алькарас.
Полностью расписание игрового дня появится здесь.
Опубликовал: Павел Ниткин
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