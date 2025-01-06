Джокович о депортации из Австралии в 2022-м: «Осталась небольшая психологическая травма. На паспортном контроле думаю, задержат ли меня снова или все же пропустят»
Новак Джокович рассказал о психологических последствиях депортации из Австралии.
Визовый скандал произошел в январе 2022-го, когда Джокович приехал в Мельбурн непривитым.
«Когда последние несколько раз прилетал в Австралию и проходил паспортный и миграционный контроль, чувствовал, что у меня осталась небольшая психологическая травма после истории трехлетней давности.
Я ощущаю ее отголоски, когда на паспортном контроле слежу, не идет ли ко мне кто-то из миграционной зоны. Проверка паспорта – меня снова задержат или все же пропустят? Должен признаться, я до сих пор об этом думаю.
Я не держу обиду. Я вернулся на следующий же год и выиграл. На трибунах были мои родители и вся команда, и это одна из самых эмоциональных побед в моей жизни, если учитывать все, что я пережил годом раньше».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: BBC
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