Джокович о депортации из Австралии в 2022-м: «Осталась небольшая психологическая травма. На паспортном контроле думаю, задержат ли меня снова или все же пропустят»

Новак Джокович рассказал о психологических последствиях депортации из Австралии.

Визовый скандал произошел в январе 2022-го, когда Джокович приехал в Мельбурн непривитым.

«Когда последние несколько раз прилетал в Австралию и проходил паспортный и миграционный контроль, чувствовал, что у меня осталась небольшая психологическая травма после истории трехлетней давности.

Я ощущаю ее отголоски, когда на паспортном контроле слежу, не идет ли ко мне кто-то из миграционной зоны. Проверка паспорта – меня снова задержат или все же пропустят? Должен признаться, я до сих пор об этом думаю.

Я не держу обиду. Я вернулся на следующий же год и выиграл. На трибунах были мои родители и вся команда, и это одна из самых эмоциональных побед в моей жизни, если учитывать все, что я пережил годом раньше».