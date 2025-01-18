Касаткина о графике в теннисе: «Ты выиграла турнир – большое достижение. Но всем плевать. Уже на следующей неделе играешь снова»
Она осмысляла начало нового сезона после выхода в четвертый круг Australian Open.
«У меня ощущение, что перерыва вообще не было. Все так быстро пролетело. Отпуск, предсезонка – и вот уже вторая неделя Australian Open. И глазом не успеешь моргнуть. Время вообще летит слишком быстро.
У меня даже не было времени осмыслить прошлый сезон – а уже в разгаре третий турнир нового. Все слишком быстро.
Поэтому нужно жить в моменте. Но он тоже пролетает слишком быстро.
В теннисе вообще нет времени. Даже нет возможности отпраздновать достижения – и это отстойно. Ты выиграла турнир – любой турнир. Это большое достижение. Но всем плевать. Уже на следующей неделе играешь снова.
Это тяжело. Мы сами на себя слишком давим – потому что нам всегда мало. Даже если ты выиграла и думаешь, что это хороший результат, на следующей неделе ты проигрываешь в первом круге – и все снова плохо.
Но это теннис».
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