Пэм Шрайвер: «Что происходит с расписанием AO? Там пытаются как можно скорее разделаться с женскими матчами на всех кортах?»
Пэм Шрайвер недовольна расписанием Australian Open.
Завтра женские одиночные матчи на всех кортах стоят только первым и вторым запуском.
«Что происходит с расписанием AO? Там пытаются как можно скорее разделаться с женскими матчами на всех кортах?» – твитнула 22-кратная чемпионка «Больших шлемов» в паре и миксте.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @PHShriver
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