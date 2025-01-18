Пэм Шрайвер: «Что происходит с расписанием AO? Там пытаются как можно скорее разделаться с женскими матчами на всех кортах?»

Пэм Шрайвер недовольна расписанием Australian Open.

Завтра женские одиночные матчи на всех кортах стоят только первым и вторым запуском.

«Что происходит с расписанием AO? Там пытаются как можно скорее разделаться с женскими матчами на всех кортах?» – твитнула 22-кратная чемпионка «Больших шлемов» в паре и миксте.