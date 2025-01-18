Шелтон о победе над Музетти: «Я уступал ему 0:2 в личке. И мы в туре говорим, что если кто-то обыгрывает тебя 3 раза подряд, он твой папочка»

Бен Шелтон прокомментировал победу над Лоренцо Музетти.

Он обыграл его в третьем круге Australian Open – 6:3, 3:6, 6:4, 7:6(5). Американец второй раз вышел во вторую неделю Australian Open и четвертый раз на «Больших шлемах» вообще.

«Он один из самых талантливых ребят в туре. Иногда он делает невообразимые вещи.

Я уступал ему 0:2 в личке. И мы в туре говорим, что если кто-то обыгрывает тебя 3 раза подряд, он твой папочка. Я старался, чтобы этого не произошло – и рад, что у меня получилось», – сказал американец в интервью на корте.