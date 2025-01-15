Новак Джокович: «С тех пор как я стал отцом, главным в жизни для меня были и, конечно, остаются дети»
Новак Джокович в видео ATP ответил на вопрос Даниила Медведева о карьере и семье.
– Как тебе удается сохранять баланс между постоянными жертвами ради тенниса и обычной жизнью, семьей, благополучием за пределами тенниса?
– Это непросто. С тех пор как я стал отцом, главным в жизни для меня были и, конечно, остаются дети. У меня двое маленьких детей, им 10 и семь лет. Всегда важно иметь надежный тыл и знать, что, когда ты с семьей, ты на 100% посвящаешь себя им и они это чувствуют.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал ATP
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