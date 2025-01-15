Дрэйпер выиграл второй пятисетовик подряд и вышел на Вукича, который тоже начал Australian Open с двух пятисетовиков
Джек Дрэйпер выиграл второй пятисетовик подряд.
Сегодня он победил Танаси Коккинакиса - 6:7(3), 6:3, 3:6, 7:5, 6:3. На данный момент это самый длинный матч турнира-2025 – 4 часа 35 минут.
В четвертом сете британец уступал 3:5 и отыграл подачу на матч.
В первом круге Дрэйпер прошел Мариано Навоне – 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. Теперь у Дрэйпера четыре победы в пяти пятисетовиках в карьере.
Дальше он поборется с Александром Вукичем, который тоже провел в Мельбурне два пятисетовика. Австралиец выбил Дамира Джумхура и Себастьяна Корду.
Опубликовала: Любовь Энина
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