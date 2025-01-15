Меньшик в матче с Руудом впервые обыграл соперника из топ-10 на «Большом шлеме»
Якуб Меньшик обыграл Каспера Рууда во втором круге Australian Open.
Матч продолжался 2 часа 44 минуты и завершился победой чеха 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Победа над шестой ракеткой мира Руудом стала для Меньшика первой в матчах с топ-10 на «Больших шлемах». До этого он проиграл обе встречи соперникам такого уровня. В целом его баланс с десяткой стал 5:4.
19-летний Меньшик третий раз вышел в третий круг «Шлема». За выход во вторую неделю он сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом или Алехандро Давидовичем-Фокина.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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