Шнайдер о том, что принимает правильные решения на корте: «Спасибо за комплимент, но мне еще нужно много работать»
Сегодня она обыграла Айлу Томлянович 6:4, 7:5. Россиянка впервые дошла до этой стадии в Мельбурне.
«Было здорово. Все началось здесь, в Мельбурне, два года назад против Марии Саккари на Арене Маргарет Корт. Я всегда вспоминаю этот матч с улыбкой на лице, потому что атмосфера была такой приятной. Сегодня тоже спасибо болельщикам за то, что пришли и болели за нас обеих. Мне очень понравилось, и я рада, что победила».
Также Шнайдер ответила на вопрос, как ей удается стабильно принимать правильные решения.
«Спасибо за комплимент, но мне еще нужно много работать над тем, чтобы принимать правильные решения в важные моменты. Иногда бывает сложно, иногда эмоции захватывают мозг. Но я стараюсь играть в свой теннис – стараюсь играть свободно и агрессивно.
С нетерпением жду следующего матча. Хочу сыграть так же хорошо, как сегодня – или даже лучше», – сказала Шнайдер в интервью на корте.
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