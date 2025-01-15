Шнайдер о том, что принимает правильные решения на корте: «Спасибо за комплимент, но мне еще нужно много работать»

Диана Шнайдер поделилась эмоциями от выхода в третий круг Australian Open.

Сегодня она обыграла Айлу Томлянович 6:4, 7:5. Россиянка впервые дошла до этой стадии в Мельбурне.

«Было здорово. Все началось здесь, в Мельбурне, два года назад против Марии Саккари на Арене Маргарет Корт. Я всегда вспоминаю этот матч с улыбкой на лице, потому что атмосфера была такой приятной. Сегодня тоже спасибо болельщикам за то, что пришли и болели за нас обеих. Мне очень понравилось, и я рада, что победила».

Также Шнайдер ответила на вопрос, как ей удается стабильно принимать правильные решения.

«Спасибо за комплимент, но мне еще нужно много работать над тем, чтобы принимать правильные решения в важные моменты. Иногда бывает сложно, иногда эмоции захватывают мозг. Но я стараюсь играть в свой теннис – стараюсь играть свободно и агрессивно.

С нетерпением жду следующего матча. Хочу сыграть так же хорошо, как сегодня – или даже лучше», – сказала Шнайдер в интервью на корте.