Жоао Фонсека: «В детстве я пробовал играть одноручным бэкхендом, как Федерер. Продержался неделю, а потом что-то заболело в локте»
Жоао Фонсека назвал своими кумирами Роджера Федерера и Густаво Куэртена.
– Кто был вашим любимым спортсменом, когда вы были маленьким, и кто ваш любимый спортсмен сейчас? Есть ли теннисист, с игры которого вы брали пример?
– Моим кумиром всегда был Роджер. В детстве я смотрел матчи Роджера. Конечно, все, мне кажется, хотели играть как он. Когда я был помладше, даже пробовал играть одноручным бэкхендом. Я продержался, наверное, неделю, а потом что-то заболело в локте, и я решил снова играть двуручным (улыбается).
Он мой кумир. Он меня вдохновляет. Из бразильцев, конечно, Гуга. Он мой кумир не только как игрок, но и как личность. Он замечательный человек. Мне довелось с ним встретиться. Да, вот два моих кумира.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Фонсеки
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