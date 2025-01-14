Жоао Фонсека: «В детстве я пробовал играть одноручным бэкхендом, как Федерер. Продержался неделю, а потом что-то заболело в локте»

Жоао Фонсека назвал своими кумирами Роджера Федерера и Густаво Куэртена.

– Кто был вашим любимым спортсменом, когда вы были маленьким, и кто ваш любимый спортсмен сейчас? Есть ли теннисист, с игры которого вы брали пример?

– Моим кумиром всегда был Роджер . В детстве я смотрел матчи Роджера. Конечно, все, мне кажется, хотели играть как он. Когда я был помладше, даже пробовал играть одноручным бэкхендом. Я продержался, наверное, неделю, а потом что-то заболело в локте, и я решил снова играть двуручным (улыбается) .

Он мой кумир. Он меня вдохновляет. Из бразильцев, конечно, Гуга . Он мой кумир не только как игрок, но и как личность. Он замечательный человек. Мне довелось с ним встретиться. Да, вот два моих кумира.