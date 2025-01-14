Мартинес – Мирре Андреевой на фото с выпечкой: «Надеюсь, ты не съела шоколатин 🍫 и круассан 🥐😱😱»

Кончита Мартинес отреагировала на фото Мирры Андреевой с выпечкой.

Сестры Андреевы поделились совместным постом с отелем Hilton в Мельбурне, под которым написано: «Подаем завтрак как профессионалы».

Его прокомментировала тренер Мирры Андреевой Кончита Мартинес.

КМ: Надеюсь, ты не съела шоколатин 🍫 и круассан 🥐😱😱.

МА: Не переживай, я была профессионалом 💪🏼.