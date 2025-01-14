Мартинес – Мирре Андреевой на фото с выпечкой: «Надеюсь, ты не съела шоколатин 🍫 и круассан 🥐😱😱»
Кончита Мартинес отреагировала на фото Мирры Андреевой с выпечкой.
Сестры Андреевы поделились совместным постом с отелем Hilton в Мельбурне, под которым написано: «Подаем завтрак как профессионалы».
Его прокомментировала тренер Мирры Андреевой Кончита Мартинес.
КМ: Надеюсь, ты не съела шоколатин 🍫 и круассан 🥐😱😱.
МА: Не переживай, я была профессионалом 💪🏼.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @_mirraandreeva_
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