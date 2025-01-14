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Руне пятый раз в карьере выиграл пятисетовик и встретится с Берреттини

Хольгер Руне вышел во второй круг Australian Open.

13-я ракетка мира обыграл Чжичжэня Чжана со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4.

Теперь баланс Руне в пятисетовых матчах составляет 5:3. Он выиграл 5 из последних 6 матчей, в которых доходил до пятой партии.

Дальше датчанин встретится с Маттео Берреттини.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoМаттео Берреттини
logoЧжичжэнь Чжан
logoAustralian Open
logoХольгер Руне
logoATP
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