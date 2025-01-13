Шнайдер о том, что выгнала маму с трибун: «Ей очень тяжело – возможно, даже тяжелее, чем мне. Я чувствую ее напряжение и тоже больше нервничаю»
Диана Шнайдер рассказала, что выгнала маму с трибун в 1-м круге Australian Open.
Россиянка обыграла Элизабетту Коччаретто – 7:6(4), 6:4. В первом сете она отыграла два сетбола.
«Я ее выгнала. Ей очень тяжело – возможно, даже тяжелее, чем мне. Я чувствую ее напряжение и тоже больше нервничаю. Так что я ее выгнала. Пусть побережет нервы (смеется).
Семье очень тяжело смотреть матчи, но я благодарна им за поддержку.
Матч был очень сложным – и физически, и психологически. Первый матч всегда один из самых сложных – новый корт, новые условия, новая атмосфера. Нужно адаптироваться. Так что было непросто, и я горжусь тем, что все преодолела.
В первом сете я говорила себе, что все соперницы сильные и будут бороться до конца. Напоминала себе, что будет тяжело, может быть три сета – и нужно бороться».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: интервью Шнайдер после матча
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