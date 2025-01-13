Полина Кудерметова проиграла в первом круге Australian Open

Полина Кудерметова не смогла пройти во второй круг Australian Open.

57-я ракетка мира проиграла №24 Магдалене Фрех – 4:6, 4:6.

Кудерметова-младшая в начале сезона выиграла 10 матчей из 11 – из квалификации вышла в финал в Брисбене и прошла квалификацию на Australian Open.

В Мельбурне россиянка второй раз в карьере играла в основной сетке «Большого шлема» и второй раз потерпела поражение в первом раунде.