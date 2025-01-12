Нисикори четвертый раз отыгрался с 0:2 по сетам

Кеи Нисикори на старте Australian Open ушел с 0:2 по сетам против Тиаго Монтейро.

Он обыграл бразильца – 4:6, 6:7(4), 7:5, 6:2, 6:4. При счете 4:5 в третьем сете японец отыграл два матчбола на подаче.

Нисикори четвертый раз в карьере ушел с 0:2 по сетам. В Австралии он это сделал третий раз – ранее в 2012-м и 2019-м.

В целом баланс японца в пятисетовых матчах теперь составляет 29:8.

Дальше он сыграет с Томми Полом или Кристофером О’Коннеллом.