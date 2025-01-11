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Алькарас о соперничестве с Синнером: «Его титулы и лидерство в рейтинге мотивируют меня еще упорнее тренироваться каждый день»

Карлоса Алькараса мотивирует соперничество с Янником Синнером.

– Что вам больше всего нравится в соперничестве с Янником? Вы настраиваетесь на матчи против него иначе, чем на матчи с другими соперниками?

– Да, немного. Когда я играю против него, у меня другой настрой. Когда играешь с лучшим теннисистом в мире, нужно действовать иначе: иначе готовиться, иначе настраиваться. Когда я играю с ним, я знаю, что для победы должен показать максимум. Вот и все. Если у меня неудачный день, а я играю против Янника, то в 99% случаев я проиграю. Я всегда держу это в голове, когда мне предстоит с ним играть.

Плюс в том, что его титулы и лидерство в рейтинге мотивируют меня еще упорнее тренироваться каждый день. На тренировках я думаю о том, что должен улучшить для матчей с ним. Это мне на пользу. Здорово, что у нас сложилось соперничество, которое мотивирует меня ежедневно выкладываться по максимуму.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @thetennisletter
logoATP
logoЯнник Синнер
logoКарлос Алькарас
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