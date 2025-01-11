300 игроков включены в пенсионную программу ATP в 2024-м
ATP опубликовали данные по финансовой поддержке игроков, завершивших карьеру.
Количество игроков, которые попали в программу поддержки, выросло со 165 игроков в 2023-м до 300 в 2024-м. Также в прошлом году в фонд внесли 26,3 млн долларов – общая сумма активов сейчас составляет более 300 млн долларов.
С прошлого года игроки на пенсии поделены на два уровня – первый и второй. 200 теннисистам первого уровня заплатят по 121,5 тыс долларов, а 100 теннисистам второго уровня – по 20 тыс долларов. Сейчас игрок первого уровня, которому исполнилось 50 и у которого есть 5 лет стажа, сможет получать ежемесячно 12-15 тыс долларов в течение 20 лет.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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