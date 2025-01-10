Australian Open. 12 января. Турнир начнут Котов, Зверев, Рууд, Мирра Андреева, Павлюченкова, Потапова, Блинкова, Соболенко

Стало известно расписание Australian Open на 12 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На Арене Рода Лэйвера и Корте Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 03:30 мск, вечерняя – в 11:00 мск. Корты №5 начинает в 05:00 мск, Корты №6 и №17 – в 06:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

• Анка Тодони (Q) – Циньвэнь Чжэн (5);

• Каспер Рууд (6) – Хауме Муньяр;

Вечер

• Арина Соболенко (1) – Слоун Стивенс ;

• Люка Пуй (WC) – Александр Зверев (6).

Четвертым запуском на Арене Маргарет Корт Анна Блинкова сыграет с Дарьей Сэвилл (WC).

Первым запуском на Арене Джона Кейна Мирра Андреева (14) поборется с Мари Бузковой .

Четвертым запуском на Корте №3 Анастасия Павлюченкова (27) встретится с Юэ Юань .

Первым запуском на Корте №7 Павел Котов сыграет с Жайме Фариа.

Первым запуском на Корте №13 Анастасия Потапова встретится с Тамарой Зиданшек.

Полностью расписание здесь .