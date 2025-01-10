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Australian Open. 12 января. Турнир начнут Котов, Зверев, Рууд, Мирра Андреева, Павлюченкова, Потапова, Блинкова, Соболенко

Стало известно расписание Australian Open на 12 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На Арене Рода Лэйвера и Корте Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 03:30 мск, вечерняя – в 11:00 мск. Корты №5 начинает в 05:00 мск, Корты №6 и №17 – в 06:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Анка Тодони (Q) – Циньвэнь Чжэн (5);

Каспер Рууд (6) – Хауме Муньяр;

Вечер

Арина Соболенко (1) – Слоун Стивенс;

Люка Пуй (WC) – Александр Зверев (6).

Четвертым запуском на Арене Маргарет Корт Анна Блинкова сыграет с Дарьей Сэвилл (WC).

Первым запуском на Арене Джона Кейна Мирра Андреева (14) поборется с Мари Бузковой.

Четвертым запуском на Корте №3 Анастасия Павлюченкова (27) встретится с Юэ Юань.

Первым запуском на Корте №7 Павел Котов сыграет с Жайме Фариа.

Первым запуском на Корте №13 Анастасия Потапова встретится с Тамарой Зиданшек.

Полностью расписание здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
logoМатч ТВ
logoМосква-1980
logoКаспер Рууд
logoЦиньвэнь Чжэн
Анка Тодони
logoАлександр Зверев
logoАрина Соболенко
logoСлоун Стивенс
logoЛюка Пуй
logoМари Бузкова
logoАнастасия Павлюченкова
logoПервый канал
logoПавел Котов
logoЮэ Юань
logoДарья Сэвилл
logoАнна Блинкова
Жайме Фариа
logoХауме Муньяр
logoМирра Андреева
logoТамара Зиданшек
logoАнастасия Потапова
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