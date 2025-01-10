Australian Open. 12 января. Турнир начнут Котов, Зверев, Рууд, Мирра Андреева, Павлюченкова, Потапова, Блинкова, Соболенко
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На Арене Рода Лэйвера и Корте Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 03:30 мск, вечерняя – в 11:00 мск. Корты №5 начинает в 05:00 мск, Корты №6 и №17 – в 06:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
• Анка Тодони (Q) – Циньвэнь Чжэн (5);
• Каспер Рууд (6) – Хауме Муньяр;
Вечер
• Арина Соболенко (1) – Слоун Стивенс;
• Люка Пуй (WC) – Александр Зверев (6).
Четвертым запуском на Арене Маргарет Корт Анна Блинкова сыграет с Дарьей Сэвилл (WC).
Первым запуском на Арене Джона Кейна Мирра Андреева (14) поборется с Мари Бузковой.
Четвертым запуском на Корте №3 Анастасия Павлюченкова (27) встретится с Юэ Юань.
Первым запуском на Корте №7 Павел Котов сыграет с Жайме Фариа.
Первым запуском на Корте №13 Анастасия Потапова встретится с Тамарой Зиданшек.
Полностью расписание здесь.
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