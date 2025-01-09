Соболенко о смерти Кольцова: «Команда наняла мне психолога, но я поняла, что справлюсь сама»

Арина Соболенко рассказала, как пережила смерть Константина Кольцова.

Бывший хоккеист и тренер «Салавата Юлаева» умер в марте прошлого года, они встречались с 2020 года.

«Честно говоря, я не знаю, как [продолжала играть]. Моя команда немного нервничала из-за этой ситуации [с бывшим парнем], и они наняли психолога.

Когда я начала с ним работать, он спросил: «Как ты справляешься с таким количеством драмы в жизни?» И в тот момент я поняла: «Ладно, мне не нужен психолог. Я справлюсь сама».

Я думаю, что, во-первых, вы не можете контролировать других – только себя, свое поведение и свое отношение к вещам, и вам просто нужно сосредоточиться на позитивных моментах».