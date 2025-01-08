Аделаида (WTA). 1/4 финала. Касаткина сыграет с Киз, Шнайдер – с Путинцевой, Самсонова – с Наварро
Дарья Касаткина сыграет с Мэдисон Киз за выход в полуфинал в Аделаиде.
Сетка турнира здесь.
Adelaide International
Аделаида, Австралия
6 – 11 января 2025
WTA 500
Призовой фонд – 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
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