«Ненавижу эти ###### резаные, #####». Шнайдер – во время матча с Синяковой в Аделаиде
Диана Шнайдер была недовольна ходом матча против Катерины Синяковой в Аделаиде.
Она эмоционально высказалась, проиграв очко при счете 5:3 40:15.
«Ненавижу эти ###### резаные, #####», – сказала Шнайдер.
В итоге россиянка выиграла 6:3, 0:6, 6:0 и теперь встретится с Маркетой Вондроушовой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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