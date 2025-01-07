Норри на турнире в Окленде бросил ракетку в сторону трибун. Он едва не попал в болельщицу, но избежал дисквалификации
Кэмерон Норри мог быть дисквалифицирован в конце матча первого круга в Окленде.
Проиграв очко при счете 2:6, 3:5 30:30, Норри швырнул ракетку в сторону трибун и едва не попал в болельщицу. Девушка, сидевшая в первом ряду, смогла увернуться в последний момент. Британец сразу извинился, и судья на вышке Грег Алленсворт не стал его дисквалифицировать.
Вместо дисквалификации ему вынесли устное предупреждение. В итоге Норри уступил Факундо Диасу Акосте (2:6, 3:6).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @eurosport
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