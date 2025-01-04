Окленд (WTA). Осака и Таусон сыграют в финале

Наоми Осака сыграет с Кларой Таусон в финале в Окленде.

Сетка турнира здесь . ASB Classic Окленд, Новая Зеландия 30 декабря 2024 – 5 января 2025 WTA 250 Призовой фонд – $275 094 Открытые корты, хард Финал