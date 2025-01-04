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Осака вышла в финал впервые после рождения дочери и вернется в топ-50

Наоми Осака вышла в финал турнира в Окленде.

В полуфинале она обыграла Алисию Паркс – 6:4, 6:2. Паркс проводила второй матч за день: в пятницу ее встреча против Кэти Волынец не состоялась из-за дождя.

Для Осаки это будет первый финал с марта 2022-го и 12-й в карьере. В июле 2023-го японка родила дочь, а в январе 2024-го вернулась в тур.

За титул она поборется с Кларой Таусон.

По итогам турнира 57-я ракетка мира Осака вернется в топ-50. В живом рейтинге она занимает 49-ю строчку.

Опубликовала: Любовь Энина
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