Осака вышла в финал впервые после рождения дочери и вернется в топ-50

Наоми Осака вышла в финал турнира в Окленде.

В полуфинале она обыграла Алисию Паркс – 6:4, 6:2. Паркс проводила второй матч за день: в пятницу ее встреча против Кэти Волынец не состоялась из-за дождя.

Для Осаки это будет первый финал с марта 2022-го и 12-й в карьере. В июле 2023-го японка родила дочь, а в январе 2024-го вернулась в тур.

За титул она поборется с Кларой Таусон .

По итогам турнира 57-я ракетка мира Осака вернется в топ-50. В живом рейтинге она занимает 49-ю строчку.