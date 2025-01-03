Жеребьевка Australian Open пройдет 9 января в 6:30 утра по московскому времени.

«Большой шлем» проведет трансляцию на своем ютуб-канале.

Основная сетка стартует 12 января. В этом году, как и в прошлом, турнир начнется в воскресенье и продлится 15 дней.