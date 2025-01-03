Жеребьевка Australian Open пройдет 9 января
Жеребьевка Australian Open пройдет 9 января в 6:30 утра по московскому времени.
«Большой шлем» проведет трансляцию на своем ютуб-канале.
Основная сетка стартует 12 января. В этом году, как и в прошлом, турнир начнется в воскресенье и продлится 15 дней.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @MichalSamulski
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем