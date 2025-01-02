Музетти о короткой стрижке: «Я много об этом думал, и моя девушка решила, что пора. Новый год – новый образ»
Лоренцо Музетти объяснил, почему решил подстричься.
«Я много об этом думал. В последние годы у меня всегда были длинные волосы, которые в итоге стали немного раздражать из-за сложностей с сушкой и так далее. Мы с моей девушкой решили... Именно она решила, что пора, но я рад, что подстригся. Новый год – новый образ, и я надеюсь, этот сезон будет лучше, чем прошлый», – сказал итальянец в Гонконге в интервью на корте.
Опубликовала: Любовь Энина
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