Полина Кудерметова отыгралась у Касаткиной с 0:4 в решающем сете и дебютирует в топ-100

Полина Кудерметова победила Дарью Касаткину в третьем круге в Брисбене.

Матч закончился со счетом 1:6, 6:2, 6:2. В третьем сете Кудерметова уступала 0:4, а затем 2:5.

Кудерметова – 107-я ракетка мира. Это был ее второй матч против соперницы из топ-10 (в 2023-м проиграла Елене Рыбакиной ).

21-летняя Кудерметова четвертый раз в карьере вышла в четвертьфинал на уровне WTA .

По итогам турнира Кудерметова дебютирует в топ-100. В живом рейтинге она занимает 88-ю строчку.

Теперь она поборется с Эшлин Крюгер.