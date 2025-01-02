Полина Кудерметова отыгралась у Касаткиной с 0:4 в решающем сете и дебютирует в топ-100
Полина Кудерметова победила Дарью Касаткину в третьем круге в Брисбене.
Матч закончился со счетом 1:6, 6:2, 6:2. В третьем сете Кудерметова уступала 0:4, а затем 2:5.
Кудерметова – 107-я ракетка мира. Это был ее второй матч против соперницы из топ-10 (в 2023-м проиграла Елене Рыбакиной).
21-летняя Кудерметова четвертый раз в карьере вышла в четвертьфинал на уровне WTA.
По итогам турнира Кудерметова дебютирует в топ-100. В живом рейтинге она занимает 88-ю строчку.
Теперь она поборется с Эшлин Крюгер.
Опубликовала: Любовь Энина
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