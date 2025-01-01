Джумхур об оскорбительных комментариях под его фото с детьми, больными раком: «Наступил новый год, но ничего не изменилось. Люди все такие же #######!»

Давид Джумхур раскритиковал комментаторов, которые оскорбляли его под фото с детьми, больными раком.

На «Челленджере» в Канберре босниец проиграл 130-й ракетке мира Виту Копршиве – 5:7, 5:7. В первом сете он повел с брейком 4:3, но тут же проиграл свою подачу. Во втором он трижды делал брейк и сразу же его отдавал.

После Джумхур выложил скрин комментариев под фото в его аккаунте: «Еще один сливщик», «Это тебе теперь нужны препараты», «###### сливщик... Сколько шансов против Копршивы», «Ты все тот же кусок дерьма, чертов сукин сын, почему бы тебе не сломать все, ублюдок ты и этот...»

Некоторые комментарии были оставлены под совместным постом боснийца и фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями.

Босниец написал: «Наступил новый год, но ничего не изменилось. Люди все такие же ####### [ненормальные]! Они комментируют матчи под фотографиями, где я с тяжелобольными детьми, матерятся и пишут такие ужасные вещи. Мир в ненадежных руках...»