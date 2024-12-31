Шаповалов о поражении от Нисикори: «К сожалению, я боролся с вирусом и расстроен, что не смог выложиться на максимум»
Денис Шаповалов прокомментировал поражение от Кеи Нисикори в первом матче сезона.
Он уступил японцу на старте турнира в Гонконге 2:6, 3:6.
«Спасибо за теплый прием, Гонконг. Было здорово начать сезон здесь при поддержке невероятных болельщиков ❤️.
К сожалению, я боролся с вирусом и расстроен, что не смог выложиться на максимум. Но я сделал все что мог и надеюсь вернуться в Гонконг в следующем году 🇭🇰🙏🏻», – написал Шаповалов.
На твит канадца отреагировал Нисикори: «Поправляйся, Денис. Надеюсь, тебе скоро станет лучше. Увидимся в Мельбурне».
Шаповалов ответил: «Спасибо, брат🙏🏻. Удачи в оставшейся части турнира».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @denis_shapo
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