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Шаповалов о поражении от Нисикори: «К сожалению, я боролся с вирусом и расстроен, что не смог выложиться на максимум»

Денис Шаповалов прокомментировал поражение от Кеи Нисикори в первом матче сезона.

Он уступил японцу на старте турнира в Гонконге 2:6, 3:6.

«Спасибо за теплый прием, Гонконг. Было здорово начать сезон здесь при поддержке невероятных болельщиков ❤️.

К сожалению, я боролся с вирусом и расстроен, что не смог выложиться на максимум. Но я сделал все что мог и надеюсь вернуться в Гонконг в следующем году 🇭🇰🙏🏻», – написал Шаповалов.

На твит канадца отреагировал Нисикори: «Поправляйся, Денис. Надеюсь, тебе скоро станет лучше. Увидимся в Мельбурне».

Шаповалов ответил: «Спасибо, брат🙏🏻. Удачи в оставшейся части турнира».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @denis_shapo
logoATP
logoДенис Шаповалов
logoPrudential Hong Kong Tennis Open
logoКеи Нисикори
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