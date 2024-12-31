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Дабровски вылечилась от онкологии: «Раку я хочу сказать: «Иди ## ###»

Габриэла Дабровски сообщила, что в этом году боролась с раком груди.

В апреле у чемпионки парного US Open-2023 обнаружили онкологическое заболевание. После этого она перенесла две операции и вернулась на корт в июне. На первом же турнире Дабровски взяла титул – это произошло в Ноттингеме в паре с Эрин Рутлиф.

Канадка осознанно отложила дальнейшее лечение, чтобы сыграть на «Уимблдоне» и Олимпиаде. В Париже она завоевала бронзу в миксте. После этого Дабровски прошла курс лучевой терапии, а затем сыграла на US Open, где в паре с Рутлиф дошла до четвертьфинала. В конце года они выиграли итоговый в паре.

«Когда я только узнала о своем диагнозе, я боялась, что рак всегда будет частью того, кто я есть. Но больше я так не думаю. Называть себя поборовшей рак – привилегия. Мой диагноз дал мне возможность взглянуть на жизненные сложности с новой стороны – с благодарностью.

Если вы заметили, что за последние шесть месяцев я чаще улыбалась на корте, это было искренне. Но так было не всегда. Я очень долго работала над своим подходом с психологом, но именно рак стал катализатором больших перемен. Когда страх потерять все, над чем я работала всю жизнь, стал реальным, только тогда я начала ценить то, что у меня уже есть. А это любящие родители и семья, невероятные тренеры, моя напарница, которая осталась со мной, настоящая команда, возможность работать с экспертами в медицинской сфере и теннис как работа.

Мое мышление сменилось с «мне приходится это делать (играть в теннис и не растрачивать свои навыки)» на «у меня есть возможность делать это». С такой перспективы гораздо проще радоваться тому, что раньше я воспринимала как тяжкую ношу.

Раку я хочу сказать: «Иди ## ###», но помимо этого, еще и «Спасибо», – написала Дабровски в инстаграме.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Дабровски
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