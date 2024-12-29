Мирра Андреева о целях на 2025-й: «Было бы здорово выиграть больше титулов. Неважно, на каких турнирах»
Мирра Андреева рассказала о целях на новый сезон.
«Конечно, было бы здорово выиграть больше титулов. Неважно, на каких турнирах. Всегда приятно выиграть титул. У меня уже есть победа на турнире WTA 250, и я была бы очень рада выиграть «пятисотник». Когда получится, дальше я буду рада выиграть «тысячник». Но если получится выиграть «тысячник» до «пятисотника» я тоже буду рада. Нет такого, что я должна идти по категориям. Я буду рада любому титулу.
В этом году я постараюсь наслаждаться теннисом, атмосферой, не уверена насчет погоды... Просто наслаждаться странами, в которые приезжаю, и игрой в теннис».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @WTArussians
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